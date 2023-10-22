МИД ФРГ: взгляды участников саммита в Каире на конфликт на Ближнем Востоке отличаются

По итогам саммита не удалось принять совместное заявление

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. МИД Германии считает неудивительным то, что по итогам каирского саммита мира по палестино-израильскому конфликту не удалось принять совместное заявление, поскольку взгляды его участников на этот конфликт разнятся. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

"В Каире собралась широкая группа государств. Мы знаем, что наши точки зрения на конфликт отличаются, однако нас объединяет понимание, что нужно не допустить разрастания конфликта в регионе, страдания в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан не могут продолжаться", - отметили в МИД ФРГ. "При этом неудивительно, что в итоге не было совместного заявления. Для нас, как и ЕС, важно как не допустить гуманитарной катастрофы, так и ясно осудить жестокий террор ХАМАС как причину кризиса", - заявили в ведомстве. Там уточнили, что в Каире обсуждались многие вопросы, в частности усилия по снижению эскалации в регионе, защите мирного населения сектора Газы, поставкам туда гуманитарной помощи и освобождению заложников.

В МИД назвали "знаком надежды" освобождение при посредничестве Катара двух человек. "Судьба других заложников была центральной темой конференции", - сообщило ведомство.

"Для Германии и многих партнеров долгосрочный мир между Израилем и палестинцами возможен только при решении проблемы на основе создания посредством переговоров двух государств. Нужны идеи, запуск процесса и поддержка", - отметили в МИД.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и три международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. От Германии участие в саммите приняла глава МИД Анналена Бербок.