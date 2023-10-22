В парламенте Венгрии подготовили декларацию в поддержку Израиля и с осуждением ХАМАС

Как сообщили в Будапеште, в документе при этом будет отмечено, что необходимо не допустить превращения борьбы с терроризмом в войну между государствами

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Правящая в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" представит на следующей неделе в парламент проект политической декларации в поддержку Израиля и с осуждением террористического нападения на него радикальной палестинской группировки ХАМАС. Как сообщил лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш, в то же время в документе будет отмечено, что необходимо не допустить превращения борьбы с терроризмом в войну между государствами.

Вместе со своими младшими партнерами - партией христианских демократов - ФИДЕС располагает подавляющим большинством мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии, и поэтому ожидается, что декларация будет одобрена депутатами при голосовании. По словам лидера фракции, в ней будет заявлено, что "Государственное собрание осуждает террористическое нападение ХАМАС на Израиль и выражает сочувствие тем, кто пострадал в результате этого нападения и потерял своих родных и близких".

"Венгрия осуждает террористов и поддерживает тех, кто оказался их жертвами. Жертвы терроризма имеют право на самозащиту и на принятие необходимых мер для предотвращения повторных терактов. Венгрия признает право Израиля на самооборону. Однако необходимо не допустить, чтобы война против террористов превратилась в войну между государствами", - процитировал Кочиш проект декларации на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В документе также отмечается, что "необходимо сохранить мирный процесс, основанный на Авраамовых соглашениях, которые стали историческим прорывом в урегулировании отношений между Израилем и арабскими странами". Договоренности о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном были заключены в 2020 году при посредничестве США. На Западе эта сделка получила название "Авраамовы соглашения" как напоминание о библейском персонаже, который считается духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко.

ФИДЕС предлагает также обратить в декларации внимание на то, что "большое количество людей, включая террористов, ставленников ХАМАС и других террористических организаций, которых бесконтрольно пропускают в Европу, представляют прямую серьезную угрозу безопасности европейских граждан и континента". Партия считает, что "это является прямым следствием безответственной и ошибочной миграционной политики" Евросоюза.

Авторы проекта напомнили, что "ранее Совет ЕС одобрил общую позицию в отношении террористических организаций, причастных к терактам, которую Венгрия считает руководящим принципом". В декларации, подготовленной партией ФИДЕС, содержится заверение в том, что Венгрия будет и дальше бороться как с терроризмом, так и с нелегальной миграцией.