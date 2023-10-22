Глава МИД Израиля заявил о стремлении Ирана уничтожить его страну

Как считает Эли Коэн, Тегеран хочет подчинить себе весь Ближний Восток

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Иран стремится уничтожить Израиль и подчинить себе весь Ближний Восток, используя для этого радикальное движение ХАМАС и шиитскую группировку "Хезболлах". Об этом в авторской статье, опубликованной в газете The Sunday Telegraph, пишет глава МИД Израиля Эли Коэн.

"Режим иранских фанатиков-аятолл оказывает ХАМАС военную, финансовую и политическую поддержку. Иранский режим разжигает войну, пытаясь открыть дополнительный фронт на территории Ливана с помощью своей марионетки "Хезболлах". Все они добиваются уничтожения Израиля, что позволило бы им взять под контроль весь Ближний Восток и распространить свою агрессивную исламскую революцию на Средиземноморье, Европу и весь мир, - пишет Коэн. - Израиль вынужден сражаться, проявляя решимость и соблюдая международное право, стремясь защитить своих граждан и положить конец долгим годам кровопролития и террора, который исходит из Газы.

Коэн заявляет, что речь идет не только о защите права Израиля на свое существование, но и об угрозе "пресвященным странам" со стороны "деструктивной идеологи" исламского фундаментализма, конечной целью которой является "завоевание свободного мира"

"Агрессия, подобная той, что была совершена в отношении жителей Израиля, распространится и на другие страны свободного мира, если террор ХАМАС не остановить сейчас же", - пишет министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.