Остин уклонился от ответа на вопрос о готовности США прикрывать Израиль с воздуха

По словам главы Пентагона, в Вашингтоне хотят быть уверены, что поставляют военную помощь, которая требуется Израилю для самозащиты

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. США прежде всего намерены выделять Израилю военную помощь, необходимую стране для самозащиты. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о готовности США в случае необходимости обеспечить еврейскому государству прикрытие с воздуха.

В эфире телеканала ABC ему напомнили, что недавно эсминец ВМС США "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" потенциально могло атаковать цели в Израиле. Остина спросили, предпримут ли США такие же действия, если "Хезболлах" или Иран будут пускать ракеты в сторону еврейского государства и готовы ли США "предоставить ему прикрытие с воздуха".

"Мы хотим быть уверены, что поставляем военную помощь, которая требуется Израилю для самозащиты. Это было в центре нашего внимания с самого начала, я нахожусь в контакте с министром [обороны Израиля Йоавом] Галантом почти на ежедневной основе. Я говорил с ним 7 октября, когда произошла атака, он объяснил мне, в чем нуждался на тот момент, и мы немедленно начали поставлять им военную помощь", - ответил Остин.