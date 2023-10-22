Блинкен: США хотят, чтобы Израиль нарастил подачу воды в сектор Газа

По словам американского госсекретаря, в Вашингтоне опасаются роста заболеваемости в Газе из-за того, что опреснительные станции обесточены и не работают

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы израильские власти возобновили подачу воды в сектор Газа еще по нескольким водопроводам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Израиль открыл один из водопроводов шесть или семь дней назад, - сказал он. - Это важно, мы хотели бы, чтобы подача воды была восстановлена еще по паре трубопроводов".

Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что США опасаются роста заболеваемости в Газе из-за того, что опреснительные станции обесточены и не работают. "Есть опреснительные установки, для которых необходима электроэнергия, чтобы та вода, которую пьют люди, была очищенной. У нас есть опасения относительно распространения заболеваний из-за того, что люди пьют неочищенную воду", - сказал он, добавил, что американская администрация "каждый день пытается сделать так, чтобы палестинцы получили необходимую помощь".

Ранее на этой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что в настоящее время средний показатель потребления воды в Газе для всех нужд (питье, приготовление пищи, гигиена) сейчас оценивается в 3 литра в день на человека, что ставит население анклава "под угрозу смерти или вспышки инфекционного заболевания".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.