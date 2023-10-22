Остин: сеть подземных туннелей ХАМАС усложняет проведение наземной операции в Газе

Министр обороны США отметил, что необходимо осознавать, что "городские бои очень сложны", на их реализацию уходит много времени

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проведение наземной операции в секторе Газа может быть намного сложнее из-за построенных радикальной палестинской группировкой ХАМАС подземных туннелей и займет много времени.

"Это [проведение наземной операции] может быть намного сложнее из-за сети подземных туннелей, которые ХАМАС построило <...>, у них было много времени на подготовку к сражению", - отметил Остин в интервью телеканалу ABC. Он также добавил, что необходимо осознавать, что "городские бои очень сложны", на их реализацию уходит много времени.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддерживает с властями Израиля контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа.