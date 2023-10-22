Остин заявил, что США примут меры в случае разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Глава Пентагона предостерег группировки и страны от эскалации этого конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты без колебаний примут "соответствующие меры" в случае, если кто-либо попытается расширить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

"Если какая-либо группировка или страна планирует расширить этот конфликт и воспользоваться той неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, то мой вам совет - не стоит. Мы сохраняем за собой право на самозащиту и не будем колебаться в том, чтобы принять соответствующие меры", - сказал он.

Ранее Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Остин заявил, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля". На этой неделе шеф Пентагона распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток.