Эксперт: каирский саммит мира выявил попытки оправдать убийства мирных граждан

Как заявил Али Джабер, "Египет стремился в ходе саммита достичь международного консенсуса"

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Заявление канцелярии президента Египта, распространенное после завершения заседания Каирского саммита мира по Палестине, в котором, помимо египетской позиции, нашли отражение и взгляды других участников встречи, выявило попытки ряда членов международного сообщества оправдать убийства мирных граждан. Такое мнение выразил египетский эксперт Али Джабер.

"Египет стремился в ходе саммита достичь международного консенсуса, чтобы разработать четкую дорожную карту для прекращения войны, которая унесла жизни тысяч гражданских лиц как с палестинской, так и с израильской стороны", - приводит заявление Джабера газета Al Ahram. "Однако заявление канцелярии президента республики по поводу завершения саммита выявило изъян в системе ценностей мирового сообщества и попытки оправдать убийства мирных граждан, как будто жизнь палестинца менее важна, чем жизни других людей", - считает эксперт. Это, по его словам, "отражает двойные международные стандарты".

Тем не менее, как считает Джабер, Египет в ходе саммита "возложил на международное сообщество ответственность" за происходящее, подчеркнув, что "ответные меры [Израиля] должны быть соразмерными" и что "палестинский народ должен пользоваться всеми правами, которыми пользуются другие народы", начиная с высшего права на жизнь и заканчивая правом иметь свое государство. "Саммит дал четкий сигнал о том, что Египет никогда не откликнется на призывы к ликвидации палестинского вопроса за счет какой-либо страны региона и ни на пядь не отступит в вопросе сохранении своего суверенитета и национальной безопасности в свете условий возрастающих рисков и угроз", - считает эксперт.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, прошел в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По итогам саммита канцелярия ас-Сиси распространила заявление, отражающее суть египетского проекта коммюнике. В течение длительного времени на саммите продолжались дискуссии относительно нескольких пунктов документа, в результате итоговую декларацию участники конференции официально так и не приняли. Как сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, "каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу", но "прекращение огня в секторе и степень осуждения стали предметом разногласий" участников встречи. По словам пресс-секретаря, на саммите "были страны, которые хотели осудить лишь одну сторону" конфликта.