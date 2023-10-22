В ООН заявили о катастрофической ситуации в Газе

Доставленной через контрольно-пропускной пункт "Рафах" помощи не достаточно, сообщили в организации

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической, доставленной через контрольно-пропускной пункт "Рафах" помощи не достаточно.

"Ситуация в секторе Газа сейчас катастрофическая. Там не было ни еды, ни воды, ни электричества <...>, нам удалось доставить 20 грузовиков помощи <...>. Но этого недостаточно. Это капля. Нам нужен безопасный и устойчивый доступ в этот регион", - сказала она в эфире телеканала ABC.

Ранее пять агентств ООН в совместном заявлении назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической и призвали к гуманитарному прекращению огня.

В субботу через КПП прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировкой грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН.

Пока нет информации относительно разрешения на переход через "Рафах" иностранцев и лиц с двойным гражданством, находящихся на территории сектора, в Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.