Министр ВС Франции предложил Израилю брать пример с операции союзников в Ракке

Себастьен Лекорню выступил за соблюдение Израилем международного права при осуществлении операций против ХАМАС в секторе Газ

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню выступил за соблюдение Израилем международного права при осуществлении операций против ХАМАС в секторе Газа и призвал ориентироваться на проведенную международной коалицией операцию по зачистке сирийской Ракки от террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).

"ХАМАС - террористическая организация, ответственная за ужасные злодеяния. Она должна быть уничтожена. Проблема в том, как и насколько эффективно. <...> Израиль должен быть в состоянии вывести ХАМАС из строя в соответствии с международным правом, защищая при этом гражданское население", - заявил министр в интервью газете Le Parisien.

Лекорню провел параллели с Францией, когда страна, пережив серию терактов в 2015-2016 годах, приняла участие в операциях международной коалиции на Ближнем Востоке против террористических организаций, в частности ИГ. "Мы нанесли удар по Ракке. Более того, мы приняли на себя обязательства в рамках операции "Шаммаль". Мы сделали это эффективно, пропорционально и в соответствии с международными нормами ведения войны", - сказал министр.

В сентябре 2017 года верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в ходе военной операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков ИГ в 2017 году совершались серьезные нарушения норм международного гуманитарного права. В частности заявлялось о "беспорядочных бомбардировках коалиции". В то время как ООН в различных отчетах за определенные периоды сообщала о сотнях гражданских, погибших в результате ударов коалиции, не приводя общую цифру, правозащитная организация Amnesty International в 2019 году выступила с утверждением о том, что при штурме Ракки погибли более 1,6 тыс. мирных жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

21 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о намерении израильских сил нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. По его словам, главная цель израильских военных сейчас - ликвидация командиров ХАМАС и нанесение ущерба тем, кто активно участвовал в нападении на израильские города 7 октября. Обстрелы и бомбардировки предшествуют подготовке наземной операции, начало которой уже несколько раз откладывалось по различным причинам.