Блинкен заявил, что ХАМАС не дает иностранным гражданам покинуть сектор Газа

При этом, по мнению американского госсекретаря, Израиль должен сделать все возможное, чтобы атаки боевиков не повторились

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС создают препятствия для иностранных граждан, которые хотят покинуть территорию сектора Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос, препятствуют ли боевики движения выезду американцев из Газы, руководитель Госдепартамента отметил: "Совершенно верно". "Вопрос о предоставлении возможности покинуть сектор Газа тем, кто этого хочет, - гражданским лицам из третьих стран, включая американцев, - находится в компетенции ХАМАС", - сказал Блинкен.

"У нас есть американские госслужащие по другую сторону границы в Египте, консульские работники", - добавил он, отказавшись уточнить, находятся ли в настоящее время в Газе американские госслужащие.

По словам госсекретаря, США хотят "убедиться в существовании стабильной возможности доставки продовольствия, медикаментов, воды и всего того, что необходимо людям" в секторе Газа. "В то же время <...> необходимо помнить, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось, - добавил он, говоря об атаке боевиков. - Замораживание ситуации позволит ХАМАС остаться на той же позиции и повторить то, что оно уже сделало". Блинкен считает, что израильтяне и палестинцы должны "работать вместе, вместе ходить в школу, вместе вести бизнес, ездить в страны друг друга".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября после проникновения из сектора Газа на территорию Израиля боевиков ХАМАС. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.