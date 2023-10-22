В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой

Как считает член палестинского парламента Мустафа Баргути, американский лидер подталкивает Израиль к проведению наземной военной операции

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Экстренный визит солидарности, с которым президент США Джо Байден находился в среду в Израиле, является катастрофической ошибкой. Такое мнение высказал член Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент страны) Мустафа Баргути в интервью телекомпании CBS.

"Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов приезжает сюда и вместо того, чтобы сказать Израилю: "Довольно. Вы хотели отреагировать? Вы отреагировали. Вы уже убили 4 тыс. палестинцев. Остановитесь". Вместо этого он подталкивает их к вторжению, наземному вторжению", - подчеркнул руководитель группы "Палестинская национальная инициатива" Баргути.

Отвечая на вопрос, считает ли он визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой, депутат подчеркнул: "Она катастрофическая по трем причинам". "Во-первых, это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане. Как я уже говорил, никто не хочет с ним встречаться, кроме израильтян. Во-вторых, это стратегическая ошибка, потому что он втягивает Соединенные Штаты в очень опасную зону, где совершаются военные преступления. И в-третьих, потому что он закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса", - добавил Баргути.

Депутата спросили, как он видит урегулирование палестино-израильского конфликта. "Есть только один сценарий, другого не существует. Немедленное изменение поведения западных лидеров, которые сейчас участвуют в подталкивании [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху к совершению этих военных преступлений", - отметил он.

"Соединенные Штаты - единственная страна, которая имеет реальные рычаги влияния на Израиль. И они должны сказать Израилю: "Остановитесь. Хватит. Давайте прекратим огонь. Давайте проведем немедленный обмен пленными, чтобы все израильские пленные вернулись домой в целости и сохранности. Давайте начнем настоящий мирный процесс, чтобы устранить корни проблемы - оккупацию и систему апартеида", - считает Баргути.

Право на самооборону

Комментируя по просьбе телекомпании слова депутата, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул: "Хватит" должно было прозвучать в отношении [радикального палестинского движения] ХАМАС две недели назад". "Было бы хорошо, если бы весь мир ясно и единодушно высказался о действиях ХАМАС, об убийстве людей, о том, что это должно быть абсолютно нетерпимо, неприемлемо ни для кого, нигде, ни для какой страны, ни для какого народа", - добавил глава американской дипломатии.

Отвечая на вопрос, почему США не призывают к временному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, руководитель Госдепартамента указал на право Израиля на самооборону. Блинкен заявил, что "ни от одной страны нельзя ожидать проявления терпимости" к атаке ХАМАС на Израиль. По его словам, Израиль имеет право и "даже обязан" защищать себя, чтобы подобные нападения не повторялись. Госсекретарь рассказал, что США продолжают работать над эвакуацией американских граждан, которые пытаются покинуть Газу, но "ХАМАС препятствует их выезду, в очередной раз демонстрируя свое полное пренебрежение к гражданским лицам любого рода, которые застряли в Газе".

Визит солидарности

18 октября Байден прибыл с однодневным экстренным визитом солидарности в Израиль. В Тель-Авиве он провел ряд встреч с военно-политическим руководством еврейского государства, в том числе с Нетаньяху. Планировалось, что после этого американский лидер направится в Амман, где у него были запланированы переговоры с королем Иордании Абдаллой II, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, однако после удара по больнице Аль-Ахли в городе Газа эти встречи были отменены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.