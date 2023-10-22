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обновлено 22 октября, 18:08
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о гибели военного в районе сектора Газа

Трое получили ранения, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Один израильский военнослужащий погиб, трое получили ранения в районе сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"В Газе силы нашей армии действовали рядом с границей <...> для получения информации о похищенных и пропавших без вести. В это время погиб боец Армии обороны Израиля, трое получили ранения. Мы сообщили об этом их семьям", - сказал он на вечернем брифинге.

Как уточняется в заявлении армейской пресс-службы по поводу случившегося, инцидент произошел в районе кибуца Кисуфим возле границы с палестинским анклавом. Израильские военные подверглись обстрелу противотанковой ракетой с палестинской стороны, под удар попали танк и инженерная машина израильтян, проинформировали в армии.

Один израильский военный получил ранения средней степени тяжести, у двух других - легкие травмы, добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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