Лидер ХАМАС и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе

Cтороны уделили внимание действиям Израиля против анклава и методы, при помощи которых можно остановить конфликт, сообщает палестинское движение

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Согласно ему, стороны обсудили действия Израиля против сектора Газа и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.