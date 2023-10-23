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Палестино-израильский конфликт

Лидер ХАМАС и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе

Cтороны уделили внимание действиям Израиля против анклава и методы, при помощи которых можно остановить конфликт, сообщает палестинское движение

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

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Согласно ему, стороны обсудили действия Израиля против сектора Газа и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтХания, Исмаил
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