22 октября, 23:02
Палестино-израильский конфликт

Премьер Канады обсудил ситуацию в Газе с президентом Израиля

Джастин Трюдо и Ицхак Герцог подчеркнули необходимость немедленного освобождения заложников, находящихся у ХАМАС

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

"Сегодня я поговорил с президентом Ицхаком Герцогом о жестоких атаках террористической организации ХАМАС", - сообщил Трюдо в соцсети X (Twitter). Премьер Канады выразил соболезнования в связи с гибелью людей и "вновь заявил о поддержке Канадой права Израиля на самооборону".

Помимо этого, стороны обсудили необходимость немедленного освобождения заложников, находящихся у ХАМАС.

Трюдо также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Он заявил о праве израильтян и палестинцев "жить в мире и безопасности". 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, ДжастинГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация