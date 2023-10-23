Премьер Канады обсудил ситуацию в Газе с президентом Израиля

Джастин Трюдо и Ицхак Герцог подчеркнули необходимость немедленного освобождения заложников, находящихся у ХАМАС

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

"Сегодня я поговорил с президентом Ицхаком Герцогом о жестоких атаках террористической организации ХАМАС", - сообщил Трюдо в соцсети X (Twitter). Премьер Канады выразил соболезнования в связи с гибелью людей и "вновь заявил о поддержке Канадой права Израиля на самооборону".

Помимо этого, стороны обсудили необходимость немедленного освобождения заложников, находящихся у ХАМАС.

Трюдо также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Он заявил о праве израильтян и палестинцев "жить в мире и безопасности".