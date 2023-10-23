22 октября, 23:22
Палестино-израильский конфликт

В Израиле создали около 50 отрядов самообороны из-за обострения в Газе и Ливане

Работа по их организации и подготовке осуществляется под контролем израильской полиции, сообщили в Министерстве национальной безопасности страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Около 50 отрядов самообороны организовано в Израиле из-за обострения ситуации в сфере безопасности в свете новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе.

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Об этом объявило Министерство национальной безопасности Израиля, сообщает портал Ynet.

По его информации, отряды, в частности, созданы в городах Кирьят-Моцкин, Нагария, Рош-Пина и Арад.

Создание и подготовка этих отрядов осуществляется в рамках мероприятий по обеспечению безопасности, работа ведется под контролем израильской полиции, проинформировали в министерстве. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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