В Израиле создали около 50 отрядов самообороны из-за обострения в Газе и Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Около 50 отрядов самообороны организовано в Израиле из-за обострения ситуации в сфере безопасности в свете новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе.
Об этом объявило Министерство национальной безопасности Израиля, сообщает портал Ynet.
По его информации, отряды, в частности, созданы в городах Кирьят-Моцкин, Нагария, Рош-Пина и Арад.
Создание и подготовка этих отрядов осуществляется в рамках мероприятий по обеспечению безопасности, работа ведется под контролем израильской полиции, проинформировали в министерстве.