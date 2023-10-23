WAFA: Израиль нанес удары по прилегающим к двум больницам территориям в Газе

Источники сообщили агентству, что израильская авиация, предположительно, хотела осложнить работу системы здравоохранения

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Территории вблизи больницы Аль-Шифа в городе Газа и больницы Аль-Кудс на западе сектора Газа подверглись обстрелам со стороны израильской авиации. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По данным его источников, по территориям, прилегающим к больнице Аль-Шифа, в которой находится наибольшее число раненых и медперсонала, было выпущено несколько ракет. Собеседники агентства предположили, что целью удара было осложнить работу системы здравоохранения угрозами эвакуации и бомбардировок и обстрелами близлежащих районов.