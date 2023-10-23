CNN: Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках

По словам израильского чиновника, на которого ссылается телеканал, "нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Израиль не пойдет на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, "прекращения огня не будет" даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как "нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС".

Чиновник также подчеркнул, что "не осведомлен" о призывах США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.

Ранее CNN информировал, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, чтобы отложить начало проведения наземной операции в Газе и освободить заложников, удерживаемых в анклаве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции в секторе Газа, Вашингтон может дать только совет.