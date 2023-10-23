23 октября, 01:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Вашингтон провоцирует полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Авторы комментария, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи, считают, что отклонением проекта резолюции СБ ООН Соединенные Штаты "уничтожили даже небольшой шанс" на предотвращение эскалации

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Политика США, в том числе их поддержка Израиля и двойные стандарты, привела к тому, что ситуация на Ближнем Востоке находится на "пороге полномасштабной войны". Об этом говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

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"Ситуация на Ближнем Востоке с каждым мгновением ухудшается и ближе подступает к порогу полномасштабной войны. Международное сообщество в один голос заявляет, что трагическая ситуация на Ближнем Востоке, которая может перерасти в полномасштабную войну, - полностью дело рук США", - сказано в комментарии.

Как заявляют его авторы, в Израиле был отдан приказ о "подготовке к вторжению", усугубляются удары по сектору Газа. На этом фоне США обещали Израилю поддержку и оружие, отправили два авианосца в регион. В страну устремились американские официальные лица, включая госсекретаря, министра обороны и президента, чтобы заявить о поддержке и "подстрекать к войне".

В середине октября США с помощью права вето отклонили проект резолюции СБ ООН, который ставил целью прекращение огня и разрешение гуманитарного кризиса, тем самым "уничтожив даже небольшой шанс" на предотвращение эскалации, считают авторы комментария. По их словам, "не имея способности к самостоятельному мышлению и независимости", ЕС "поддакивает" Соединенным Штатам.

"США ради внутриполитических причин и стратегии мирового господства всегда оказывали покровительство Израилю, который незаконно оккупировал территорию Палестины, занимается постоянными вооруженными нападениями, зверскими убийствами мирного населения и расширением еврейских поселений, из-за чего продолжается историческая несправедливость в отношении палестинцев, мечта которых - строительство независимого государства - не была реализована", - говорится в комментарии.

Как указывает ЦТАК, Вашингтон перекладывает вину за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину и называет ее агрессором, но "справедливое международное сообщество с этим решительно" не согласно. "Мировая общественность предупреждает, что из-за эгоистической внешней политики США и двойных стандартов глобальная стабильность и безопасность находятся под угрозой", - сказано в комментарии. Его авторы советуют международному сообществу внимательно следить за "сумасбродством" США и решительно противостоять ему. 

Теги:
СШАКНДРПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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