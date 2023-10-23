Замгенсека ООН назвал второй конвой с помощью Газе "проблеском надежды"

Мартин Гриффитс призвал продолжить оказывать гуманитарную помощь анклаву

ООН, 23 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс подтвердил, что в воскресенье еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, и назвал этот конвой "маленьким проблеском надежды".

"Еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским Обществом Красного Полумесяца и ООН, сегодня [22 октября] пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах" и прибыли в сектор Газа", - написал он в воскресенье на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Гриффитс назвал это "маленьким проблеском надежды для миллионов людей" и призвал продолжить оказывать гуманитарную помощь анклаву.

В субботу в Газу через "Рафах" въехали первые 20 машин с гуманитарной помощью. По имеющимся данным, египетские власти планируют в понедельник отправить в сектор колонну из еще 40 машин с грузами для населения анклава.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир "ни в какой момент не закрывал КПП "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе". По его словам, египетские власти со своей стороны готовы "обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода "Рафах".

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".