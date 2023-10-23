ЦАХАЛ заявил, что участники пропалестинских акций не понимают ситуацию

Пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус также допустил, что они "ненавидят Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Участники акций в поддержку Палестины либо не осведомлены о ситуации в секторе Газа, либо ненавидят Израиль. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, выступая в эфире австралийской радиостанции ABC.

По его словам, в пропалестинских акциях, которые проходят в некоторых странах мира, включая Австралию, участвуют "либо те, кто не осведомлен о том, что сейчас происходит в Газе, либо люди, полные ненависти к Израилю". "Когда вы поддерживаете организацию, которая отправила тысячу или более вооруженных людей в суверенную страну для того, чтобы казнить, сжигать заживо, насиловать, пытать, калечить и обезглавливать мирных жителей <...>, то вы принимаете их сторону. Хотите вы быть на стороне террористов или на стороне Израиля - это ваш моральный выбор, и он войдет в историю", - сказал Конрикус.