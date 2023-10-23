Сидней отказался поднимать флаг Израиля во избежание раскола в обществе

Заявлений с осуждением терроризма, насилия и войны достаточно, чтобы выразить солидарность со всеми пострадавшими сторонами, отметили в мэрии города

СИДНЕЙ, 23 октября. /ТАСС/. Мэрия Сиднея отказалась поднять флаг Израиля перед городской ратушей и подсветить здание в синем и белом цветах в знак поддержки еврейского государства из-за опасений вызвать разногласия в обществе. Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на канцелярию лорд-мэра мегаполиса Кловер Мур.

По данным телеканала, причиной отказа поддержать Израиль стали опасения городских властей в связи тем, что "это вызовет раскол в сообществе, нанесет вред и будет противоречить городским ценностям". "Заявлений с осуждением терроризма, насилия и войны будет достаточно, чтобы выразить нашу солидарность со всеми пострадавшими сообществами. Поддержка какой-то одной стороны вызывает разногласия и вредна, а кроме того, это противоречит главным ценностям Сиднея - инклюзивности и гармонии", - заявила лорд-мэр.

Ранее Мур, остающаяся лорд-мэром крупнейшего города Австралии на протяжении почти двух десятилетий (с марта 2004 года), раскритиковала решение правительства штата Новый Южный Уэльс подсветить здание Сиднейской оперы в цветах израильского флага, заявив, что "не стоит принимать ту или иную сторону в конфликте".

Массовые акции в поддержку Палестины проходят в Сиднее еженедельно с 9 октября. В последней манифестации, состоявшейся в субботу, приняли участие более 15 тыс. человек. Они призывали власти Австралии прекратить безусловную поддержку Израиля и направить все усилия на прекращение огня и мирное разрешение палестино-израильского конфликта.