Проигравший кандидат в президенты Аргентины отказалась поздравить лидера голосования

Аргентинский экс-министр безопасности Патрисия Буллрич считает, что "к власти возвращается тот, кто был частью худшего правительства в истории" республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, занявшая третье место на выборах президента, отказалась поздравлять министра экономики Серхио Массу с выходом во второй тур.

"Популизм сделал страну бедной, я не буду поздравлять с тем, что к власти возвращается тот, кто был частью худшего правительства в истории Аргентины", - сказала она, выступая перед сторонниками после оглашения результатов.

Буллрич также не упомянула в своем выступление либертарианца Хавьера Милея, вышедшего во второй тур вместе с Массой. Милей же в свою очередь поздравил однопартийцев экс-министра безопасности из оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" с результатами на выборах мэра Буэнос-Айреса и губернатора провинции Энтре-Риос. "Во время кампании нам, кто хочет перемен, приходилось противостоять друг другу. Сегодня я хочу положить конец агрессии и нападкам, я готов начать с белого листа ради того, чтобы положить конец киршнеризму [окружению вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер]", - сказал Милей, выступая перед сторонниками.

В воскресенье в Аргентине прошли президентские и парламентские выборы. По данным, опубликованным Национальной избирательной палатой после обработки 90% бюллетеней, за Массу проголосовали 36,64%, за Милея - 30,01%, за Буллрич - 23,83%. Второй тур пройдет 19 ноября.