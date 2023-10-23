23 октября, 04:57
Палестино-израильский конфликт

На севере Израиля начали срочный ремонт 4 тыс. бомбоубежищ

Проект направлен на обеспечение готовности к возможному открытию северного фронта, если "Хезболлах" вступит в войну с еврейским государством на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет газета The Jerusalem Post

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Срочная реконструкция и ремонт около 4 тыс. бомбоубежищ начаты на севере Израиля. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, проект, реализуемый старейшей израильской благотворительной организацией в Великобритании JNF UK и неправительственной организацией Ossim Shechuna, направлен на то, чтобы обеспечить готовность к возможному открытию северного фронта, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" вступит в войну с Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

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По словам управляющего директора израильского подразделения JNF UK Йонатана Галона, проблема подготовки укрытий для мирных жителей весьма срочная, поскольку любая война с "Хезболлах" будет включать в себя масштабные ракетные обстрелы, нацеленные на израильские населенные пункты. "Прямо сейчас у нас есть несколько "золотых часов", чтобы продолжить работу: расчистить убежища, провести электричество и воду, доставить мебель и необходимые расходные материалы. Для этого нам нужно как можно больше волонтеров", - отметил Галон. "Мы должны воспользоваться этим временем, чтобы извлечь урок из событий на юге [Израиля], а также из Второй ливанской войны, когда многие убежища оказались заполнены хламом и стали непригодными для использования", - сказал он. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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