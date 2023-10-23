23 октября, 06:20
Палестино-израильский конфликт

СМИ: американские самолеты начинают использование военного аэродрома в Элевсине

Они будут пользоваться им, в частности, для возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил портал pentapostagma.gr

АФИНЫ, 23 октября. /ТАСС/. Тяжелые американские самолеты будут использовать военный аэродром в Элевсине близ Афин, в том числе и для возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает греческий портал pentapostagma.gr.

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По его информации, американцы провели изучение греческих авиабаз, на которых Греция могла бы предоставить ВВС США возможность дозаправки и стоянки американских тяжелых самолетов, которые при необходимости прибудут сюда в ближайшие сутки. Запрос США был рассмотрен и одобрен, и военный аэродром в Элевсине в итоге предоставит им такие возможности, пишет издание. Еще одна причина, по которой было запрошено разрешение на использование авиабазы 112-го истребительного крыла ВВС Греции, - это необходимость возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, а также соседних стран, таких как Ливан.

Аэродром в Элевсине был выбран для приземления и стоянки американских крупных самолетов, так как там есть свободная территория и подходящие ангары, при этом не исключено, что будут задействованы и другие греческие авиабазы, отмечает портал. Прибытие американских самолетов на эту авиабазу началось в минувшее воскресенье с приземления американского самолета С-21, который затем вылетел оттуда спустя два часа. США из-за кризиса на Ближнем Востоке направили запрос в министерство национальной обороны Греции с просьбой использовать другую греческую авиабазу, помимо военной базы на берегу залива Суда на острове Крит, поскольку на той уже размещено множество самолетов, в том числе КС-135, С-130, военно-морские P-3 Orion, AC-130, другие крупные самолеты она принять не может, сообщает издание.

Как отметил портал, кризис на Ближнем Востоке еще раз указал на геостратегическую ценность Греции в связи с тем, что США запрашивают использование инфраструктуры и объектов греческих вооруженных сил Греции для стоянки и дозаправки своих самолетов. 

Теги:
СШАГрецияПалестино-израильский конфликт
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