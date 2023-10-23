СМИ: американские самолеты начинают использование военного аэродрома в Элевсине

Они будут пользоваться им, в частности, для возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил портал pentapostagma.gr

АФИНЫ, 23 октября. /ТАСС/. Тяжелые американские самолеты будут использовать военный аэродром в Элевсине близ Афин, в том числе и для возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает греческий портал pentapostagma.gr.

По его информации, американцы провели изучение греческих авиабаз, на которых Греция могла бы предоставить ВВС США возможность дозаправки и стоянки американских тяжелых самолетов, которые при необходимости прибудут сюда в ближайшие сутки. Запрос США был рассмотрен и одобрен, и военный аэродром в Элевсине в итоге предоставит им такие возможности, пишет издание. Еще одна причина, по которой было запрошено разрешение на использование авиабазы 112-го истребительного крыла ВВС Греции, - это необходимость возможной эвакуации граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, а также соседних стран, таких как Ливан.

Аэродром в Элевсине был выбран для приземления и стоянки американских крупных самолетов, так как там есть свободная территория и подходящие ангары, при этом не исключено, что будут задействованы и другие греческие авиабазы, отмечает портал. Прибытие американских самолетов на эту авиабазу началось в минувшее воскресенье с приземления американского самолета С-21, который затем вылетел оттуда спустя два часа. США из-за кризиса на Ближнем Востоке направили запрос в министерство национальной обороны Греции с просьбой использовать другую греческую авиабазу, помимо военной базы на берегу залива Суда на острове Крит, поскольку на той уже размещено множество самолетов, в том числе КС-135, С-130, военно-морские P-3 Orion, AC-130, другие крупные самолеты она принять не может, сообщает издание.

Как отметил портал, кризис на Ближнем Востоке еще раз указал на геостратегическую ценность Греции в связи с тем, что США запрашивают использование инфраструктуры и объектов греческих вооруженных сил Греции для стоянки и дозаправки своих самолетов.