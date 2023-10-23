Азаров сообщил об опустошении мобилизационных ресурсов на Украине

По словам бывшего премьера страны, военкоматы ловят военнообязанных с помощью экс-заключенных

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший премьер Украины Николай Азаров утверждает, что военкоматы в стране на фоне недобора в рядах украинских войск "привлекают бывших заключенных и бандитов", чтобы ловить военнообязанных.

По его словам, мобилизация на Украине "превратилась в настоящий кошмар для украинцев". "Резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал он в Telegram-канале.

Экс-премьер напомнил, что военнообязанные украинцы стараются любыми путями выехать из страны. "Для отлова как можно большего количества населения территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - прим. ТАСС) начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", - отметил Азаров.

"Пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", - считает экс-премьер.

О серьезной нехватке личного состава заявляют и в Вооруженных силах Украины. Накануне командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук заявил местным СМИ, что в зоне боевых действий "не хватает людей".

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому, студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. Как рассказали ТАСС очевидцы, в Киеве женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, уже начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет. Параллельно на Украине разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств.