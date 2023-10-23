В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного удара

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги после почти 15 часов затишья вновь прозвучали утром в южных районах Израиля, расположенных рядом с сектором Газа, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелоне и в области, прилегающей к сектору Газа", - говорится в сообщении. Спустя менее 10 минут последовало второе аналогичное сообщение.

Это первое сообщение армии о сиренах тревоги на территории страны с начала суток. Последний раз тревога, по данным военных, объявлялась 22 октября в 21:01 мск, тогда сирены звучали в городе Нетивот на юге Израиля.

Также об обстреле Ашкелона объявило боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Как утверждается в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки, удар был нанесен в качестве ответа на атаки Израиля против мирных палестинцев.

Отмечается, что обстрелу подверглись также позиции израильских военнослужащих в районе населенного пункта Мавкиим.

Ашкелон, население которого составляет 149 тыс. человек, расположен на побережье Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с сектором Газа. Это ближайший к палестинскому анклаву крупный израильский город. Командование тыла рекомендует населению города добраться до ближайшего бомбоубежища не более чем за 30 секунд после срабатывания сирены.