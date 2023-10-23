Бербок: палестино-израильское урегулирование возможно при создании двух государств

По словам главы МИД ФРГ, "мир и безопасность на Ближнем Востоке наступят, когда терроризм будет повержен"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестино-израильское урегулирование возможно на основании победы над терроризмом и создания двух государств.

Об этом министр заявила по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Мир и безопасность на Ближнем Востоке наступят, когда терроризм будет повержен", - сказала министр. "Израильтяне и палестинцы могут в долгосрочной перспективе жить в мире и безопасности только на основании решения о создании двух государств", - добавила она. "А пока мы видим, что террор продолжается. Я могу сказать - это квадратура круга. Мы не можем предотвратить гуманитарную катастрофу, если террор со стороны сектора Газа продолжится", - добавила Бербок.