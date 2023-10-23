23 октября, 09:06
Палестино-израильский конфликт

В МИД Испании заявили о необходимости прекращения огня на Ближнем Востоке

По словам главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса, Европа "должна четко говорить о защите палестинского гражданского населения"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал прекращения огня на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембург, его выступление транслировала пресс-служба Совета.

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"Это момент для прекращения огня", - отметил дипломат. По его словам, "Европа должна четко говорить о праве Израиля на отражение террористических атак ХАМАС, но она также должна четко говорить о защите палестинского гражданского населения".

"Европейцы должны говорить единым голосом, глядя в будущее", - сказал Альбарес. Он считает, что мир на Ближнем Востоке предусматривает "существование Палестинского государства", которое находится в хороших отношениях с Израилем. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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