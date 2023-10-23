В Нидерландах заявили о необходимости увеличить объемы гуманитарной помощи Палестине

Глава МИД Ханке Брюинс Слот отметила, что у людей должен быть доступ к лекарствам, продуктам и воде

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Нидерланды выступают за увеличение объемов гуманитарной помощи, направляемой Палестине, и считают очень важными гуманитарные паузы для доставки этой помощи нуждающимся людям. Об этом заявила журналистам глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот по прибытии на заседание Совета ЕС, которое проходит в Люксембурге.

"Необходимо увеличить объемы гуманитарной помощи", - отметила она, напомнив, что Нидерланды недавно выделили для Палестины дополнительно €10 млн на эти цели. "Очень важны и гуманитарные паузы, - добавила министр. - Необходимо, чтобы у людей был доступ к лекарствам, продуктам, воде". Ее выступление транслировала пресс-служба Совета ЕС.