NYT: ХАМАС не представило доказательств удара по больнице

Представитель движения Гази Хамад заявил, что "ракета растворилась"

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не представило материальных доказательств удара ракеты по больнице в Газе, объяснив это тем, что ракета "испарилась". Представители движения предложили приехать и все изучить на основе доказательств, которыми они располагают, сообщила газета The New York Times (NYT).

Журналисты издания попросили представителей движения предоставить любые имеющиеся доказательства в пользу того, что ракета действительно ударила по больнице. "Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась. Ничего не осталось", - сказал газете представитель ХАМАС Гази Хамад в ответ на запрос.

В свою очередь, глава медиаслужбы ХАМАС Салама Мааруф заявила журналистам NYT, что они сами "могут приехать, изучить и все выяснить на основании имеющихся у нас доказательств". "Кто сказал, что мы обязаны предоставлять осколки каждой ракеты, которая убивает наших людей?" - добавила она.

Как пишет издание, мировые СМИ распространили новость об ударе по больнице в Газе сразу после того, как об этом сообщили медиаресурсы Газы. Израиль данные противника опроверг, но их поддержали арабские страны. По прошествии нескольких дней власти Газы изменили свою версию произошедшего. Сначала представители Газы и ХАМАС утверждали, что при ударе погибло от 500 до 833 человек, теперь чаще всего называется число в 471 погибшего. Взрыв, как оказалось, произошел не в самой больнице, а на ее парковке, указывает газета.

Издание пишет, что Израиль возложил ответственность за взрыв на группировку "Исламский джихад". Она якобы выпустила ракету, которая затем отклонилась от курса и попала по гражданской цели. Израильская сторона отклонила просьбы журналистов предоставить данные об операциях, проведенных в момент взрыва в районе больницы. Также представители Израиля не сообщили газете, на основании какой видеозаписи они утверждают об ответственности за взрыв палестинской группировки. "Мы совершали ошибки, отрицать этого я не буду. Однако не ошибки такого масштаба", - сообщил изданию представитель "Исламского джихада" Мусаб аль-Брейм.