23 октября, 09:45
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МВД мятежников Нигера заявил о готовности новых властей к диалогу с ECOWAS

Новые власти Нигера ожидают помощи сообщества в борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Новые власти Нигера готовы к диалогу с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) и ожидают его помощи в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в интервью радиостанции RFI назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба.

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"Почему бы и нет? Мы здесь для того, чтобы вести диалог. Это может показаться кому-то странным, но возможно именно мы и являемся сторонниками диалога, а не ECOWAS, которое играет мускулами и хочет напасть на Нигер", - ответил Тумба на соответствующий вопрос.

По его словам, возможная военная интервенция организации в страну была бы крайне неблагоприятной для ECOWAS. "Это было бы опасно для ECOWAS, - сказал Тумба. - Мы хотим, чтобы они были с нами солидарны и пришли к нам на помощь в борьбе с террористами. Им не стоит забывать, что Нигер - это барьер [от терроризма]. Создать сегодня беспорядок в Нигере означает подпустить этих террористов к своим границам, это очевидно".

Он также осудил санкции, которые сообщество ввело против Нигера после переворота, назвав их слишком суровыми. 

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