23 октября, 10:05
Попытка госпереворота в Нигере

Совет ЕС создал санкционный механизм для Нигера

Пока Евросоюз не стал никого включать в черный список по этой стране

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера. Однако пока не стал никого включать в черный список по этой стране. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня одобрил механизм введения запретительных мер ввиду ситуации в Нигере. Евросоюз с самого начала в самой жесткой форме осудил переворот в Нигере. Сегодняшнее решение позволит поддержать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки и посылает сильный сигнал, что за военный переворот придется заплатить высокую цену. Чтобы гарантировать доставку гуманитарной помощи в Нигер, новый режим будет включать гуманитарные исключения", - говорится в заявлении.

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Данный механизм создает юридическую базу внутри Евросоюза для введения ограничений в отношении физических и юридических лиц за действия, "которые угрожают миру, стабильности и безопасности, подрывают верховенство права или представляют собой серьезные нарушения прав человека или международных норм в Нигере".

Санкции представляют из себя стандартный европейский черный список, финансовые активы фигурантов которого в Евросоюзе подлежат заморозке. Им также запрещено получать любые трансферты средств из страны ЕС, а физическим лицам органичен въезд на территорию сообщества, отмечается в заявлении. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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