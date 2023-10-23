Сенатор США пригрозил "войной на заднем дворе" Ирана при продолжении эскалации в регионе

Иран, по утверждению Линдси Грэма, имеет отношение к этим боевым действиям

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжит разрастаться, "война придет на задний двор" Ирана, который, по утверждению сенатора, имеет отношение к этим боевым действиям. Такую точку зрения он высказал во время визита в Тель-Авив, куда прибыл в составе двухпартийной делегации сенаторов.

"Мы здесь <...>, чтобы сказать Ирану: мы наблюдаем за вами. Если война будет разрастаться, она придет на ваш задний двор", - сказал Грэм. Встреча транслировалась посольством США.

Сенатор также отметил, что "фронтов будет не два, а три", не поясняя, о каких именно фронтах идет речь. Также Грэм выразил надежду на то, что "Израиль будет процветать, они выживут, ХАМАС будет уничтожен, а палестинский народ заживет лучше". "Мысль о том, что это [нападение] произошло без участия Ирана, смехотворна", - утверждает Грэм.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в послании, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назвал США и страны Запада соучастниками преступлений, совершенных Израилем в отношении палестинцев.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок и готовы отреагировать в случае необходимости.