23 октября, 11:31

Каноническую УПЦ не пустили на встречу Всеукраинского совета церквей с премьером

Это первый подобный случай в истории

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Украины без объяснения причин не допустили представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на встречу Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Как подчеркнули в отделе внешних церковных связей УПЦ, это первый подобный случай в истории.

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"19 октября 2023 года состоялась встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. <...> Полномочные представители от Украинской православной церкви не были допущены к участию в этой встрече", - говорится в заявлении на сайте отдела внешних церковных связей.

В УПЦ подчеркнули, что она является одним из соучредителей Всеукраинского совета церквей и законно действующей на Украине религиозной организацией. "Это первый случай в истории Украины, когда полномочному члену ВСЦиРО было отказано принять участие во встрече с председателем правительства в составе ВСЦиРО", - говорится в заявлении.

В канонической церкви отметили, что кандидатуры для участия в этом мероприятии были заранее поданы, отказ поступил без объяснения причин. Действия правительства страны в УПЦ охарактеризовали как "дискриминацию по отношению к крупнейшему религиозному объединению Украины".

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций основан в конце 1996 года как представительский межконфессиональный консультативно-совещательный орган. Его цель - координация межцерковного диалога. Совет проводит регулярные встречи с руководством страны, главами министерств и депутатами. 

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