Премьер Таиланда призвал сограждан покинуть Израиль из-за угрозы эскалации конфликта

По информации премьер-министра страны Сеттхи Тхависина, наземная операция в секторе Газа начнется в ближайшие дни

БАНГКОК, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал всех сограждан покинуть Израиль в связи с угрозой эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом глава таиландского правительства заявил по итогам рабочего заседания в Министерстве иностранных дел королевства.

"Ситуация действительно вызывает беспокойство. Есть информация, что в ближайшие два-три дня начнется наземная операция [в секторе Газа]. Я хотел бы предупредить своих братьев и сестер, чтобы они возвращались. Если здесь есть родственники, пожалуйста, скажите своим близким, которые там работают, чтобы они вернулись. Если начнется наземная операция, сделать это будет сложно", - сказал он.

Тхависин отметил, что сейчас есть возможность эвакуировать из Израиля по 800 граждан Таиланда ежедневно. Из 30 тыс. проживающих в еврейском государстве таиландцев на родину уже вернулись 3,5 тыс. Эвакуироваться пожелали в общей сложности 8,5 тыс. человек. "Я бы хотел, чтобы вернулись все. Как только вы зарегистрируетесь для эвакуации, пожалуйста, не меняйте своего решения. Сколько бы денег это вам ни стоило, ваша жизнь дороже", - добавил он.

Глава таиландского правительства также распорядился увеличить размер единовременной выплаты для всех возвращающихся, которая сейчас равна 15 тыс. батов ($400), а также обеспечить их работой.

С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в Израиле погиб 31 таиландец, 19 похищены, 18 пострадали. Таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийская AirAsia до конца октября будут выполнять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. В эвакуации также участвуют Королевские ВВС.