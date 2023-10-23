Трамп заявил, что не допустил бы атаку на Израиль

Бывший президент США ранее сообщал, что его страна движется к третьей мировой войне из-за некомпетентного руководства администрации Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допустил катастрофу в Афганистане, события на Украине, проблемы на границе с Мексикой, а теперь и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Если бы у власти была администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа, то никакой атаки боевиков на Израиль бы не было. Такое мнение сам Трамп высказал в соцсети Truth Social.

"Все, что президент говорил на протяжении многих лет, оказалось неправдой. Его [политические] инстинкты ужасны - будь то ужасная катастрофа в Афганистане, Украина, наша полностью открытая южная граница или нападение на Израиль, которое никогда не произошло бы во время администрации Трампа. В нашей некогда великой стране царит огромный беспорядок", - отметил политик.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентного руководства администрации Байдена.