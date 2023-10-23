В ЮАР участники демонстрации в поддержку Палестины потребовали выдворить посла Израиля

По данным радиостанции SABC, в митинге приняли участие несколько тысяч человек

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Вторая по величине оппозиционная партия Южно-Африканской Республики "Борцы за экономическую свободу" (EFF) потребовала закрыть посольство Израиля и выслать главу дипмиссии из страны. Требование прозвучало на демонстрации в знак солидарности с Палестиной, организованной EFF возле здания посольства Израиля в столице страны - Претории.

"Настало время всему миру осознать, что кризис прав человека в Палестине достиг масштабов геноцида и этнических чисток", - заявил на состоявшемся перед посольством митинге лидер EFF Джулиус Малема. В свою очередь национальный председатель EFF Вероника Менте обвинила правительство ЮАР "в трусости" перед лицом конфликта между Израилем и ХАМАС.

Общее число участников демонстрации и митинга достигло нескольких тысяч человек, отмечает радиостанция SABC.

Партия "Борцы за экономическую свободу" имеет в нижней палате национального парламента ЮАР 44 депутатских мандата, или вторую по численности фракцию среди оппозиции. Палата насчитывает 400 депутатов.