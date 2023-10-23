В МИД КНДР назвали США "врагом мира" на Ближнем Востоке

Министр Чо Чхоль Су отметил, что Вашингтон "поддерживает бесчеловечные преступления"

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. США подрывают мир на Ближнем Востоке и потворствуют "злодеяниям" Израиля, ведут политику двойных стандартов, применяя право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Произошла наихудшая после Второй мировой войны гуманитарная трагедия из-за зверского авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли более 500 гражданских лиц. <...> Этот факт ярко свидетельствует, что именно США являются соучастником массового уничтожения, зачинщиком нарушений прав человека и врагом мира на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Чо Чхоль Су добавил, что Вашингтон "поддерживает бесчеловечные преступления". "США активно потворствуют и поддерживают злодеяния союзника, который, без колебания совершая резню гражданского населения, приводит Ближний Восток к большой гуманитарной катастрофе", - заявил дипломат.

Он напомнил, что 18 октября на заседании Совбеза ООН США наложили вето на бразильский проект резолюции по сектору Газа, объяснив это тем, что в документе не было отражено право Израиля на самозащиту.

Двойные стандарты

В Пхеньяне напомнили, что США выступают с критикой реализации права КНДР на самозащиту в ответ на "происки враждебных сил". "[США] называют "угрозой" использование права на самооборону, не нанесшее ни малейшего ущерба безопасности соседних государств, но оправдывают деяния Израиля, приведшие к гибели тысяч человек и гуманитарному кризису", - сказал дипломат, описав это как проявление двойных стандартов и цинизма.

По словам Чо Чхоль Су, позиция США и их толкование справедливости определяется тем, какое действие - проамериканское или антиамериканское - совершило то или иное государство. Он напомнил, что согласно принятой в апреле 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН США должны на заседании ГА объяснить причину, по которой они воспользовались правом вето. При этом, по мнению Чо Чхоль Су, этот механизм был придуман самими США "с целью ввергать в затруднительное положение страны - постоянные члены СБ ООН, выступающие против своего (американского - прим. ТАСС) произвола и своеволия".

"США, которые раньше заставляли своих противников сесть на скамью подсудимых и выражали большое удовлетворение применением коллективного давления, в этот раз попали в вырытую своими руками яму", - подытожил дипломат. Он призвал международную общественность осудить Вашингтон.