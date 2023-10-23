Король Марокко дал указание направить гуманитарную помощь палестинцам

По данным марокканского МИД, помощь включает продукты питания, медицинские средства и воду

РАБАТ, 23 октября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI, являющийся председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, дал указание направить чрезвычайную гуманитарную помощь палестинцам.

"Порядок отправки этой чрезвычайной помощи будет согласован с египетскими и палестинскими властями", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Помощь от королевства включает значительное количество продуктов питания, медицинские средства и воду, говорится в опубликованном 23 октября коммюнике марокканского МИД.

В МИД также подчеркнули, что "решение принято в рамках неизменной приверженности короля пользе палестинского дела".

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.