23 октября, 14:54

Сийярто поставил на место коллегу из Литвы, недовольного встречей Орбана с Путиным

Глава МИД Венгрии также подтвердил намерение страны продолжать взаимодействие с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями, в том числе в сфере энергетики

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто был вынужден поставить на место коллегу из Литвы, выражавшего недовольство по поводу встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 17 октября в Пекине.

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Как сообщил глава венгерского МИД, на совещании в Люксембурге литовский представитель в "особо грубой форме" задал вопрос по поводу переговоров лидеров двух стран в столице КНР. По словам Сийярто, ему пришлось напомнить, что "Венгрия - суверенная страна, у которой есть самостоятельное правительство", оно будет само принимать решения по таким вопросам и не допустит, чтобы кто-то пытался "руководить им извне".

Глава МИД также подтвердил намерение продолжать взаимодействие с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями, в том числе в сфере энергетики. "Мы продолжим сотрудничать на основе наших контрактов по поставкам энергоносителей", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛитваРоссияВенгрияОрбан, Виктор
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