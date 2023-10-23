"Информированный оптимист". Зачем Орбан встречался с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Этой встречи не было в официальных программах Владимира Путина и Виктора Орбана, о ней не объявляли заранее, но в том, что она состоится, лично у меня не было никаких сомнений. Оба лидера оказались в Пекине на международном форуме "Один пояс — один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и просто не могли там не встретиться. Путину это давало возможность лишний раз показать, что утверждения Запада о его личной политической изоляции преувеличены, а Орбану — с глазу на глаз поговорить с российским лидером о самом главном, то есть военном конфликте на Украине.

Отношения между Венгрией и Россией считаются сейчас особыми. Венгрия по-прежнему отказывается поставлять вооружения украинской армии и единственная в Евросоюзе открыто выступает против антироссийских санкций. Ее неофициальный статус "самой дружественной из всех недружественных стран" вполне соответствует продолжению поставок из России нефти, газа, а также ядерного топлива для АЭС в Пакше. Венгерское правительство неоднократно — не столько оправдываясь, сколько констатируя очевидный факт — заявляло, что без долгосрочных соглашений с Москвой обеспечить энергобезопасность страны было бы нельзя.

Вопросы энергетики затрагивались и в Пекине (накануне Болгария решила повысить плату за транзит российского газа в Сербию и Венгрию), но для этого Орбану было вовсе не обязательно встречаться с Путиным. Такие проблемы — прерогатива министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера РФ Александра Новака, которые поддерживают постоянный контакт. А вот Украину венгерский премьер мог обсудить только с президентом России, понимая, вероятно, что говорить с кем-то еще на эту тему малоэффективно.

И разговор с Путиным он начал именно с Украины, сказав, что "из-за военной операции и санкций" отношения между Венгрией и Россией понесли ущерб. "Мы пытаемся спасти все что можно из наших двусторонних контактов, и то, что Венгрия может предпринять, это мы делаем", — добавил Орбан.

Он и раньше говорил, что возможности его правительства не безграничны, а давление из Брюсселя только усиливается. С февраля прошлого года границу страны пересекли уже больше миллиона украинских беженцев, закарпатские венгры гибнут на поле боя, а от санкций страдают не только отношения с Россией, но и венгерская экономика в целом (в 2022 году ей пришлось заплатить за энергоносители на €10 млрд больше, чем в 2021-м). Инфляция была в начале года на уровне 25% и оказалась самой высокой в ЕС.

Словом, как неоднократно повторяли и Орбан, и Сийярто, в Венгрии украинский конфликт чувствуется совсем не так, как где-нибудь за океаном или на дальнем западе Европы. В такой ситуации венгерское правительство просто пытается сделать то, что в его силах, для мирного урегулирования, призывая к прекращению огня и началу переговоров. Думаю, для Орбана в этом был главный смысл встречи с Путиным. И уж точно не стоит подозревать его в желании выставить себя мировым лидером, посредником и миротворцем — им движет чисто практический интерес, ну и, если хотите, моральные принципы.

Лицемерие в кубе

Орбан заявил, что, по его подсчетам, их нынешняя встреча с Путиным стала уже 13-й. Последний раз они виделись в Москве в феврале 2022-го, всего за три недели до начала СВО. С тех пор из западных лидеров в российскую столицу приезжал на переговоры в апреле 2022 года лишь канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Накануне поездки Орбана в Пекин, где он, кстати, был единственным представителем Евросоюза, я обратился в венгерский МИД с вопросом, будет ли он встречаться с Путиным. В ответе, который прислала мне пресс-служба ведомства, речь шла лишь о переговорах с китайскими руководителями. Для журналистов, освещавших форум "Один пояс — один путь", встреча лидеров России и Венгрии стала неожиданностью. Обе стороны ее не афишировали, не желая, видимо, заранее вызывать критические отклики на Западе и создавать для нее негативный фон.

Несложно было предположить, что такие отклики появятся постфактум. Естественно, Орбан это сознавал, но все равно пошел на эту встречу, в очередной раз подставившись под удар, да еще и проявив максимальную дипломатичность по отношению к своему визави. В самом начале беседы — под телекамеры — он не стал произносить слово "война", принятое коллективным Западом при упоминании украинского конфликта, а использовал термин "военная операция", за что ему, конечно же, досталось от оппозиции.

Депутаты венгерского парламента от партий "Демократическая коалиция" (ДК) и "Моментум" не пожалели эпитетов для описания встречи Орбана с Путиным, назвав ее "не поддающейся пониманию", "смехотворной" и даже "вызывающей отвращение". Представитель ДК Агнеш Вадаи утверждала, что премьер якобы идет против воли своих избирателей, а его действия выталкивают Венгрию на задворки ЕС и НАТО.

Из иностранных лидеров по этому поводу высказались президент Чехии Петр Павел (мол, Путин лишь стремится внести раскол в Евросоюзе), премьер Эстонии Кая Каллас (назвала пекинскую встречу неприятной и лишенной всякой логики), и (впрочем, как всегда) не смог промолчать американский посол в Будапеште Дэвид Прессман (обвинил Венгрию в том, что она "добивается деловых сделок с Россией, в то время как та наносит удары по гражданским лицам на Украине"). Все они тут же получили отповедь от венгерских официальных лиц, в том числе Сийярто, руководителя канцелярии премьера Гергея Гуйяша и госсекретаря Золтана Ковача, курирующего в кабмине вопросы международной коммуникации и связи. В частности, глава венгерской дипломатии назвал высказывания Каллас "лицемерием в кубе" и напомнил ей о недавнем скандале, вспыхнувшем в Эстонии из-за того, что фирма ее мужа продолжала сотрудничать с российскими партнерами даже после начала вооруженного конфликта на Украине.

В то же время сотрудник будапештского исследовательского центра Political Capital Лорант Дьёри отметил в беседе с газетой Nepszava, что эти негативные отклики едва ли будут иметь какие-то серьезные последствия для венгерского лидера. Например, результаты парламентских выборов в Польше, не говоря уже о конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке, являются для Евросоюза "гораздо более важным вопросом, чем Орбан и Путин", считает эксперт.

Хотя бы попробовал

Подводя итоги встречи, Виктор Орбан, по сути, признал, что ему не удалось убедить в чем-либо Владимира Путина по части Украины. "Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Для нас, венгров, и для всей Европы самым важным было бы положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству с нами. Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим", — заявил венгерский премьер перед отъездом из Пекина в видеообращении на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Со своей стороны Путин отметил, что не думает, будто Орбан исчерпал "последний оптимизм". "Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно", — сообщил российский лидер по завершении визита в Китай. Он пояснил, что если Киев действительно хочет начать переговорный процесс, то для начала надо "отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры".

Таким образом, Орбан не добился от Путина каких-либо обещаний относительно украинского конфликта, но думаю, что, подобно герою одного знаменитого романа и кинофильма, он может сказать: "Я хотя бы попытался. Попробовал, черт возьми!" Кстати, примерно в таком же духе глава его канцелярии Гергей Гуйяш ответил всем зарубежным критикам, посоветовав им тоже встретиться с президентом России и поговорить с ним об Украине.

Нельзя сказать, что венгерский премьер выглядел совсем уж пессимистично после этих переговоров, но то, что теперь это был по меньшей мере "хорошо информированный оптимист", тоже не вызывало сомнений. По поводу не слишком обнадеживающего ответа своего собеседника он заявил, что придется это учитывать: "Мы должны определять шаги Венгрии в ближайшие месяцы, имея это в виду, потому что для нас, венгров, важно, чтобы, несмотря на войну, мы могли поддерживать венгерско-российское сотрудничество в энергетике и других экономических областях".

Таким образом, он подтвердил, что Венгрия хотела бы сохранить связи с Россией там, где это возможно, то есть в тех областях, которые пока не подвержены санкциям. В то же время Будапешт заявляет о необходимости поиска альтернативных вариантов, поскольку видит, что украинский конфликт продолжается и его последствия будут ощущаться еще в течение долгого времени. Этим объясняют в Будапеште и взятый венгерским правительством курс на диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти и газа, и его участие в международных программах создания ядерного топлива для АЭС в Пакше взамен российского. Насколько пригодятся все эти наработки, пока неизвестно. Будущее окутано туманом, как набережные Дуная в Будапеште в сырые прохладные дни осени.