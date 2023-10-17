Орбан назвал не обнадеживающим ответ Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что для венгров и Европы самым важным было бы положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ответ президента России Владимира Путина на вопрос о возможности прекращения огня на Украине, который был поднят во время их встречи в Пекине, нельзя считать обнадеживающим.

"Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Для нас, венгров, и для всей Европы самым важным было бы положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству с нами. Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим" - заявил Орбан в видеообращении на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он отметил, что Венгрия будет учитывать это при планировании своих дальнейших действий. "Для нас, венгров, важно, чтобы, несмотря на войну, мы могли поддерживать венгерско-российское сотрудничество в энергетике и других экономических областях", - сказал глава правительства. Он сопроводил эту публикацию видеокадрами встречи с президентом РФ.

Как сообщил ранее пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши, Орбан отметил в беседе с президентом России необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Накануне поездки в Пекин Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине мирными средствами, но для этого нужно, чтобы Киев объявил о готовности к переговорам.