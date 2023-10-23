В Египет для поддержки жителей Газы доставили более 700 тонн гуманитарных грузов

Основную часть помощи составляют лекарства и медикаменты

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Более 700 тонн гуманитарной помощи с 12 октября было доставлено в аэропорт города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, для дальнейшей ее доставки жителям палестинского сектора Газа. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы губернатора провинции Северный Синай Мухаммеда Шуша.

"С 12 октября до сегодняшнего дня в аэропорту Эль-Ариша приземлилось 27 самолетов из разных стран с гуманитарной помощью для населения палестинского анклава", - указывается в заявлении. В общей сложности доставлено более 730 тонн гуманитарных грузов.

Основную часть помощи составляют лекарства и медикаменты. Кроме того, в Эль-Ариш доставляются продовольствие, палатки, спальные мешки, одеяла, фильтры для воды, средства личной гигиены, отметили в пресс-службе губернатора Северного Синая.

19 октября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Эль-Ариш груз гуманитарной помощи для населения Газы. На его борту было 27 тонн продовольствия (мука, сахар, рис и макаронные изделия).

Как пояснили в египетском обществе Красного Полумесяца, после разгрузки самолетов вся помощь хранится на территории стадиона Эль-Ариша, откуда она партиями доставляется автотранспортом в палестинский сектор через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".