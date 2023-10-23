Премьер Индии обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны выразили озабоченность в связи с гибелью мирного населения

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, стороны выразили озабоченность в связи с гибелью мирного населения.

"Провел разговор с Его Величеством королем Иордании Абдаллой II. Обменялись мнениями о развитии событий в регионе Западной Азии. Мы разделяем озабоченность по поводу терроризма, насилия и гибели мирного населения", - написал Моди на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Для скорейшего урегулирования ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации необходимы согласованные усилия", - добавил глава индийского правительства.