27 октября, 20:24,
обновлено 27 октября, 20:48
Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля прокомментировал принятие ближневосточной резолюции в ГА ООН

Гилад Эрдан считает, что всемирная организация лишилась легитимности после этого решения

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию, вместе с тем отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

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"Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости", - сказал он.

Ранее ГА ООН приняла представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 стран высказались против, 45 государств воздержались от голосования. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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