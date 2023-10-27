Постпред Израиля прокомментировал принятие ближневосточной резолюции в ГА ООН

Гилад Эрдан считает, что всемирная организация лишилась легитимности после этого решения

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию, вместе с тем отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости", - сказал он.

Ранее ГА ООН приняла представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 стран высказались против, 45 государств воздержались от голосования.