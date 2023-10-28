В Австрии заявили, что резолюция ГА ООН отрицает право Израиля на самооборону

В австрийском Министерстве иностранных дел отметили, что ХАМАС является "террористической организацией", но документ "даже не может назвать вещи своими именами"

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Австрия не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о перемирии в Газе, так как в ней отрицается право Израиля на самооборону. Об этом заявило Министерство иностранных дел республики.

"Мы не можем поддержать резолюцию, не признающую право Израиля на самооборону перед лицом терроризма", - говорится в заявлении австрийского внешнеполитического ведомства.

В австрийском МИД заявили, что ХАМАС является "террористической организацией", но "резолюция даже не может назвать вещи своими именами".

Ранее ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и некоторые европейские государства. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Не участвовать в голосовании решили 45 государств, в их числе Канада, ранее предложившая отвергнутую ГА ООН поправку о включении в текст проекта пункта с "осуждением террористической атаки" движения ХАМАС. Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчете не учитывались.