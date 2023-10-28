Байден пообещал бороться с "эпидемией" насилия с применением огнестрельного оружия в США

Президент Соединенных Штатов призвал Конгресс "выполнить свое обязательство по обеспечению безопасности американского народа" и реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля над оборотом оружия

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приложат все усилия, чтобы покончить с "эпидемией" насилия с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Льюистоне (штат Мэн) найден мертвым.

Глава государства призвал Конгресс "выполнить свое обязательство по обеспечению безопасности американского народа" и реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия. "До тех пор пока этот день не наступит, я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы положить конец эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия", - отметил американский лидер. Он добавил, что "продолжает давать указания своей администрации обеспечить все необходимое для поддержки жителей штата Мэн".

Ранее губернатор штата Джанет Миллс подтвердила, что подозреваемый в стрельбе в Льюистоне найден мертвым.