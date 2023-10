Премьер Австралии не стал просить Байдена прекратить преследование Ассанжа

По словам Энтони Альбанезе, "австралийские официальные лица продолжат усердно работать над делом Ассанжа"

СИДНЕЙ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не стал просить президента США Джо Байдена повлиять на дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помочь ему вернуться на родину. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал, выступая перед журналистами по итогам официального визита в Вашингтон.

По словам Альбанезе, он "обсуждал дело Ассанжа с президентом США, но не стал просить Джо Байдена вмешиваться в судебный процесс над австралийцем". "Джо Байден - президент, который понимает принцип разделения властей и не вмешивается в работу министерства юстиции. Это очень важный принцип", - сказал Альбанезе, добавив, что "австралийские официальные лица продолжат усердно работать над делом Ассанжа".

Ранее австралийский премьер неоднократно отмечал, что преследование 52-летнего основателя WikiLeaks должно закончиться, Канберра "будет добиваться его освобождения".

Основатель WikiLeaks был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее супруга Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре прошлого года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.