ICAN заявила, что создание США новой модификации ядерной бомбы приведет к гонке вооружений

Международная кампания по запрещению ядерного оружия призвала Вашингтон отказаться от этой оружейной программы и соблюдать обязательства по ДНЯО

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила решение США о создании новой модификации ядерной бомбы, назвав этот шаг безответственным. В распространенном заявлении она подчеркнула, что решение Вашингтона приведет к гонке ядерных вооружений.

Как отметила исполнительный директор ICAN Мелисса Парк, речь идет о "безответственной эскалации новой гонки ядерных вооружений", в которой США принадлежит ведущая роль в "модернизации ядерных арсеналов". "Призываем Вашингтон отменить эту оружейную программу и другие планы модернизации, а вместо этого соблюдать свои обязательства по ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия] в отношении участия в переговорах по достижению ядерного разоружения".

"Применение такого оружия повлекло бы за собой неизбирательное убийство мирных жителей и разрушение критически важной инфраструктуры и было бы военным преступлением", - продолжила Парк. По ее словам, объявление Соединенными Штатами о создании новой модификации ядерной бомбы в разгар конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке "отражает бесцеремонное отношение к усилиям по обеспечению того, чтобы это оружие массового уничтожения никогда больше не использовалось".

Как заявил 27 октября помощник министра обороны США по политике в космической сфере Джон Пламб, производство бомбы B61-13 позволит заменить находящиеся в арсеналах устаревшие типы ядерных бомб, такие как B61-7. При этом он утверждал, что "производство B61-13 не увеличит общее количество оружия" в ядерном арсенале США.